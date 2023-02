Reggio, alternanza scuola-lavoro: l'ITE Piria sigla accordo con Svi.Pro.Re

Il percorso attivato, in linea con gli indirizzi formativi dell’ITE PIRIA, punta a far acquisire agli alunni competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro

Venerdì 3 febbraio, presso la sede della SVI.PRO.RE. SpA, società in house alla Città metropolitana di Reggio Calabria, si è dato inizio ai percorsi per le competenze trasversali e di orientamento, meglio noti come “Alternanza Scuola Lavoro”.

Alternanza scuola – lavoro tra l’ITE Piria e la Svi.Pro.Re

Dopo due anni di restrizioni pandemiche l’ITE R. Piria – G. Ferraris – A. Da Empoli, riapre quindi le porte alle attività esterne alla scuola grazie alle quali gli studenti saranno messi a confronto con realtà professionali nelle quali saranno chiamati a spendere le competenze acquisite.

L’Istituto, diretto dall’Avv. Anna Rita Galletta, ha sottoscritto la convenzione con la SVI. PRO. RE. SpA già dallo scorso mese di novembre grazie all’impegno del Prof. Giuseppe Corsaro che ha intercettato la disponibilità dell’amministratore unico della società Dr. Michele Rizzo; professionista che già in altre occasioni ha dimostrato una sensibile attenzione alle opportunità offerte dai PCTO alla crescita culturale degli alunni.

Il percorso attivato, in linea con gli indirizzi formativi dell’ITE PIRIA, punta a far acquisire agli alunni competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro, attraverso l’esercizio pratico degli apprendimenti relativi alle discipline oggetto di studio.