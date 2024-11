Altri due rinnovi in casa Bocale: Laurendi e Audino. 1594

Dopo aver presentato il nuovo organigramma, la società torna ad occuparsi del parco giocatori ed in un colpo solo rinnova con Mirko Audino e Totò Laurendi.Altre due conferme importanti nello scacchiere del tecnico Piero Lo Gatto.<<Sono contento di esser rimasto a Bocale – dichiara Audino – spero di poter meritare questa riconferma>>. Interrogato su dove può arrivare questa squadra, il difensore centrale risponde: <<Bisogna assolutamente migliorare quanto di buono fatto nella scorsa stagione, il progetto è meraviglioso e abbiamo le carte in regole per poter fare un buon campionato>>.Dello stesso avviso è il forte Totò Laurendi ormai al terzo anno con la maglia biancorossa. Il “jolly” reggino autore di sette reti nella scorsa stagione, è più che certo: <<Faremo sicuramente meglio del campionato appena concluso, ma bisognerà ripartire dalle gare in trasferta dove la squadra ha giocato un campionato a sé, migliorare il ruolino di marcia esterno è un ottimo punto di partenza>>.Non solo conferme: come già annunciato la società biancorossa sta trattando il ritorno di Antonio Sinicropi e sonda il terreno per un portiere ed un attaccante.