Amalia Bruni condanna l’assalto alla Cgil nazionale: 'Attacco squadrista non tollerabile'

Solidarietà alla Cgil per il vile attacco squadrista alla sede nazionale di Roma. A testa alta e senza paura. Non ci faremo intimidire

Amalia Bruni, leader del Centrosinistra in Consiglio Regionale, sarà in prima fila, in via Nicotera a Lamezia presso la sede della Cgil per testimoniare solidarietà e vicinanza dopo il violento attacco subito ieri dalla sede nazionale a Roma.