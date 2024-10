Amalia Bruni e Giuseppe Conte chiudono a Reggio la campagna elettorale: “Mandiamo a casa la destra”

Giuseppe Conte acclamatissimo: “Reggio buonasera. Non abbiamo bisogno di uomini donne della provvidenza ma di persone serie che vogliono impegnarsi per questa terra. Da queste considerazioni nasce questo progetto per la Calabria. Abbiamo elaborato una proposta all’altezza della Calabria. Noi lavoreremo sempre e solo per voi mai per interessi personale. Il mio impegno preso con voi passa per un assunzione di responsabilità seria.

Io non vengo solo in campagna elettorale, io sarò qui spesso perché insieme a Amalia dobbiamo lavorare profondamente per mettere in campo proposte serie e di respiro. Ma voi dovete credere a questo progetto politico, Amalia Bruni è la persona migliore per guidare questo progetto, ha dimostrato che si può essere eccellenza anche in una realtà difficile come questa. Dobbiamo mettere mano da subito alla sanità, essere in grado di ricostruire la filiera della medicina di prossimità, delle assistenze specialistiche domiciliari. Abbiamo tanto lavoro da fare per migliorare la vita di tutti voi. Il tre e il quattro ottobre votate Amalia Bruni e avremo una Nuova Calabria”.