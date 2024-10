Amalia Bruni: “Manifestazione importante a Gioia Tauro. Sacrosanto diritto alla salute”

"Una vergogna senza fine, non avrò mai pace fino a quando situazioni di questo tipo non si ripeteranno più”

Amalia Bruni ha partecipato stamattina a Gioia Tauro alla manifestazione “Per il diritto alla salute”, alla quale hanno preso parte i sindaci della Piana, i sindacati, le associazioni, le scuole, il vescovo della Diocesi Oppido-Palmi, Francesco Milito, tanti cittadini.

“Giusta e sacrosanta la rivendicazione dei cittadini che insieme ai loro sindaci, alle associazioni, ai sindacati hanno chiesto che venga ripristinato un diritto essenziale come quello della Salute.

Ha ragione il sindaco Alessio quando dice che questa non è una protesta solo per Gioia Tauro. Sulla salute non si possono fare sconti. E’ da Terzo Mondo parlare di emergenza Sanità nel 2021 e io auspico che i cittadini e tutte le associazioni di volontariato, i sindacati, gli stessi sindaci continuino con queste dimostrazioni fino a quando non si aprirà un tavolo di trattativa con il Governo, in particolare col ministero delle Finanze e con quello della Sanità.

Leggi anche

Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Da oggi, da questa piazza si è accesa una luce per rivendicare i diritti essenziali grazie alla presa di posizione chiara e forte della collettività calabrese. Non bisogna credere che sarà facile, questo è un punto di partenza ma le istanze delle comunità avranno la forza per essere ascoltate anche a Roma e io farò tutto il possibile per aiutare a risolvere questa situazione drammatica.

Infine voglio rivolgere un pensiero alla famiglia di Giovanni Mafrici, il commerciante di appena 53 anni che è morto la settimana scorsa d’infarto al Pronto Soccorso del Giovanni XXIII, dopo aver atteso oltre un’ora l’ambulanza che avrebbe dovuta trasportarlo al GOM di Reggio. Una vergogna senza fine, non avrò mai pace fino a quando situazioni di questo tipo non si ripeteranno più”, conclude Amalia Bruni.