La Svizzera omaggia i talenti calabresi: premio alla carriera per Amalia Bruni

Insieme alla neuroscienzata, nota per i suoi studi sull'Alzheimer, saranno premiate anche due giovani donne in carriera

Il prossimo 12 ottobre, la Svizzera renderà omaggio al talento calabrese con una celebrazione dedicata a tre eccellenze della regione, tra cui spicca la neuroscienziata Amalia Bruni. L’evento, organizzato dall’ACIB (Associazione Culturale Italiana de La Broye), si terrà a Payerne e vedrà la consegna di un prestigioso premio alla carriera per Amalia Bruni, in riconoscimento dei suoi straordinari contributi nel campo delle neuroscienze, in particolare nello studio dell’Alzheimer.

Un omaggio alla comunità calabrese

La cerimonia rappresenta un momento significativo non solo per Amalia Bruni, ma anche per l’intera comunità calabrese in Svizzera, che continua a distinguersi grazie a figure di spicco che valorizzano le proprie radici. Il premio alla Bruni è un tributo non solo alla sua brillante carriera, ma anche al coraggio e alla determinazione di tutti i calabresi emigrati che hanno lavorato e vissuto all’estero.

I talenti calabresi premiati

Oltre alla neuroscienziata, verranno premiate altre due calabresi di talento:

la fotografa Eliana Godino , autrice del libro “Ritratti del Sud” e protagonista di numerosi eventi culturali, che presenterà il suo lavoro durante la cerimonia.

, autrice del libro “Ritratti del Sud” e protagonista di numerosi eventi culturali, che presenterà il suo lavoro durante la cerimonia. L’attrice e regista Angelica Artemisia Pedatella, riconosciuta per il progetto “Rinascimento Calabrese”, un’iniziativa cinematografica che mira a raccontare la vera essenza della Calabria, lontana dagli stereotipi.

La partecipazione delle istituzioni

L’evento del 12 ottobre vedrà anche la partecipazione del Console Generale d’Italia in Svizzera, Nicoletta Traldi, e rappresenterà un’occasione per ribadire il valore dell’emigrazione calabrese, che continua a dare un contributo significativo in vari settori.

Le parole di Amalia Bruni

In vista della cerimonia, Amalia Bruni ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, affermando che il futuro della Calabria dipende dai giovani e dalla loro capacità di guardare oltre i confini imposti dagli stereotipi.

“Dobbiamo continuare a promuovere un messaggio di speranza e fiducia, spronando le nuove generazioni a credere nel proprio potenziale,” ha dichiarato Bruni.

Una nuova immagine della Calabria

Questa celebrazione, che unisce ricerca scientifica, arte e cultura, è un’importante opportunità per abbattere gli stereotipi ancora radicati e per promuovere una nuova immagine della Calabria: una terra di creatività, talento e riscatto.

Fonte: Il Quotidiano