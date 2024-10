America’s Cup, la proposta a Occhiuto: “Si organizzi a Reggio Calabria”

La lettera di Serafino Nucera: "Lo stretto di Messina con le sue condizione meteo favorevoli e le sue bellezze naturali si presenta come il luogo ideale per ospitare un evento di tale portata"



Il Presidente di Unicoop Calabria e Componente Camera di Commercio di Reggio Calabria, Serafino Nucera, avanza la candidatura di Reggio per quanto riguarda l’America’s Cup.

Nucera, attraverso una lettera, invita Occhiuto a considerare la possibilità.

“Mi permetto di rivolgermi a Lei con grande entusiasmo, consapevole del Suo impegno e della Sua visione ambiziosa per il rilancio della nostra Calabria. Le iniziative che ha avviato, insieme all’onorevole Cannizzaro, come l’operazione Ryan Air, hanno dato nuova vita all’aeroporto di Reggio Calabria, contribuendo in modo significativo al benessere della nostra città.



Ora, per continuare questo percorso di crescita e sviluppo, desidero proporLe di considerare l’organizzazione della prestigiosa competizione America’s Cup nella nostra amata Reggio Calabria. Questo evento sportivo di rilevanza internazionale non solo aumenterebbe la visibilità del nostro territorio, ma rappresenterebbe anche un’importante opportunità di sviluppo economico e sociale per tutta la regione”, le parole di Nucera.



Il Presidente di Unicoop Calabria prosegue.