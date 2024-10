Amoruso: ‘Per la Reggina è solo un incidente di percorso’

La sconfitta della Reggina ha certamente fatto notizia, intanto perchè la prima della stagione e poi per le dimensioni. I colleghi di TuttoC.com hanno chiesto il parere dell’ex attaccante degli amaranto Nicola Amoruso:

Credo possa capitare una partita così dopo tante vittorie, credo sia anche fisiologico sbagliare, ma sono convinto che si tratti solo di un incidente di percorso.

Non è una squadra che pensa di aver già vinto, perché il campionato di Lega Pro è lungo e lo sappiamo. Penso che già dalla prossima partita rivedremo la stessa Reggina. La Reggina non deve rilassarsi perché ci sono squadre ben attrezzate e ci sono possono essere grandi sorprese, naturalmente sta proprio alla squadra amaranto non sciupare tutti questi punti accumulati di vantaggio. Non si può calare di attenzione“.

foto: Maurizio Laganà