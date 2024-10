Calcio serie C – Per chi non lo avesse ancora capito quanto è duro il girone C… Risultati e classifica

I discorsi fatti sul girone di ritorno della serie C e sulla sua difficoltà soprattutto per le grandi, trovano immediato riscontro al rientro dalle vacanze, altro che tentare di frenare gli entusiasmi. Come spesso accaduto anche in passato, sono le piccole a cambiare marcia, mettendo spesso in difficoltà anche con risultati a sorpresa le favorite alla vittoria e già qualche sentore lo si era avuto verso il finale del girone di andata. La Reggina è crollata in trasferta contro la Cavese, il Bari ha agguantato il pari contro una Viterbese senza sei titolari al quarto minuto di recupero, il Monopoli è stato sconfitta in casa contro la Paganese. Abituiamoci a questo tipo di situazioni, chi avrà soprattutto la tenuta mentale più forte riuscirà a spuntarla.

VENTUNESIMA GIORNATA

Rieti – AZ Picerno 0-1

Cavese – Reggina 3-0

Viterbese – Bari -1-1

Catanzaro – Bisceglie 2-1

V. Francavilla – Catania 0-0

Sicula Leonzio – Teramo 0-1

Potenza – Ternana 0-1

Avellino – Vibonese 1-1

Rende – Casertana 2-2

Monopoli – Paganese 0-1

CLASSIFICA

Reggina 49

Bari 40

Ternana 40

Potenza 39

Monopoli 37

Catanzaro 32

Catania 29

Teramo 28

Vibonese, Avellino, Paganese 27

Casertana 26

Cavese, Viterbese 25

V. Francavilla 23

Picerno 20

Bisceglie 14

Rende 14

Sicula Leonzio 11

Rieti 8*

*5 punti di penalizzazione