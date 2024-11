Anassilaos: domani l’incontro con la poetessa Mimma Licastro Minniti

Nell’ambito degli incontri con l’Autore promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos si terrà giovedì 9 luglio alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Giorgio al Corso l’incontro con la poetessa Mimma Licastro Minniti e con la sua ultima silloge poetica “Briciole nell’immenso” edita da Città del Sole. A introdurre l’incontro e a presentare brevemente l’autrice sarà la Responsabile Poesia dell’ Associazione Anassilaos. L’opera sarà presentata dal Prof. Francesco Idotta e dalla Prof.ssa Francesca Neri, studiosi di letteratura e di poesia. La manifestazione sarà aperta da un book trailer realizzato da Giacomo Marcianò. La Lettura dei testi è invece affidata ai Poeti del Lunedì di Poesia di Anassilaos. “La poetica di Mimma Licastro Minniti – ha scritto nella sua prefazione Francesco Idotta – raggiunge in questa raccolta una profonda consapevolezza: la maturità della parola, frutto di una assidua ricerca del senso, si sposa con la consapevolezza formale e uno stile personale, riconoscibile. […] Nessun pessimismo tra le “righe” di Mimma Licastro, piuttosto un annuncio di certezza ritrovata, un sorriso alla vita, un inno di gioia. Non ci sono rimpianti, ma racconti di pienezza. La storia si fa strada e il tempo diviene interiorità. Pace. La pacata dolcezza del verso […] supera il “decadentismo” delle sere e delle notti senza albe, e annuncia l’alba di un nuovo sorriso. Mimma Licastro è nata a Delianuova e vive a Reggio Calabria. Sposata con Tommaso Minniti, in arte Mintom, pittore e scrittore di notevole levatura artistica e fonte di ispirazione per la sua poesia.

Insegnante di Lettere nelle scuole medie di primo grado, inizia la sua carriera nella provincia di Bergamo. Il suo ultimo impegno professionale la vede presso gli Istituti “Pythagoras” e “Ugo Foscolo” di Reggio Calabria. Ha pubblicato tre raccolte di poesie: “Pagine, Scrigno e Silenzi”, che hanno conseguito premi e segnalazioni. Ha al suo attivo anche alcune opere in

prosa, come “Pensieri sparsi sul quotidiano” e “Lettera a…”