Anassilaos, incontro dedicato all’Europa

Ancora una riflessione dedicata all’Europa, nel 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, quella proposta dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la sezione reggina di Federproprietà, che si terrà mercoledì 21 giugno alle ore 16,45 presso la Biblioteca Pietro De Nava- Villetta De Nava di Reggio Calabria.

Tema della conversazione del Prof. Luciano Maria Delfino, Direttore scientifico di FIABA International Corporate University – Roma “L’assoluta necessità di un processo di disambiguazione per questa matrigna Europa di Maastricht”. Lo studioso ha già affrontato il tema della costruzione europea in precedenti incontri dedicati al Bail in e alla brexit, e poi ancora ai limiti strutturali dell’Europa di Mastricht fino al più recente convegno dedicato ai venticinque anni del trattato di Mastricht. La conversazione attuale conclude dunque questo ciclo di interventi dello studioso che hanno avuto per oggetto la moneta unica; il recupero della sovranità del nostro Paese vulnerata dalla modifica dell’art. 117 della Carta Costituzionale; la necessità di eliminare le non fisiologiche ambiguità che impediscono la costruzione di una nuova Europa dei popoli e infine la valutazione concreta della possibilità tecnica di un’ Italia fuori dall’Euro.

Le recenti elezioni in Olanda e Francia che hanno segnato la sconfitta delle forze politiche “anti europee”, il quasi insuccesso del Premier Theresa May in Gran Bretagna, sostenitrice di una hard brexit, le prossime elezioni tedesche di settembre dove si preannuncia una riconferma del cancelliere Angela Merkel, hanno senza ombra di dubbio dato una tregua all’Unione Europea, il cui destino sembrava segnato in questo difficile 2017 e offerto una nuova occasione per cambiare rotta, un cambiamento neccessario poiché molte delle ragioni e dei dubbi avanzati dagli “antieuropeisti” sulla costruzione europea, sui trattati e sulla stessa moneta unica – al netto d’ogni forma di populismo becero e di nazionalismo esasperato che pure spesso si accompagna a un tale dibattito- continuano ad avere una loro validità scientifica, giuridica, economica e politica che non può essere ignorata nell’interesse dei cittadini e dei popoli d’Europa.

Lo stesso avvento di Trump negli Stati Uniti pone all’Europa una sfida e soprattutto una opportunità che deve essere prontamente colta. All’incontro prenderanno l’Avv. Aldo De Caridi, Responsabile provinciale di Federproprietà di Reggio Calabria e Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos.