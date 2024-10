L’Associazione Anassilaos, le istituzioni e gli ordini professionali celebrano il paesaggio

Il Comune di Reggio Calabria, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo, l’Associazione Culturale Anassilaos, e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, celebrano il paesaggio ed il valore identitario del Paese e costituisce un’importante occasione di promozione e divulgazione dei valori ad esso connessi.

QUANDO

L’evento, giunto quest’anno alla sua terza edizione è pensato in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio. L’incontro si terrà giovedì 14 marzo alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Pietro De Nava.

Nella circostanza la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo, ha accolto l’invito della Associazione Anassilaos aderendo al tema proposto dal Mibac Soprintendenze aperte. Le Soprintendenze aprono i loro uffici organizzando iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sul tema del paesaggio, anche illustrando gli esiti dell’attività svolta a favore del paesaggio.

Si illustreranno così gli strumenti di tutela e le difficoltà operative riscontrabili nella gestione quotidiana; attraverso alcuni esempi concreti, sarà evidenziato il ruolo proattivo svolto dalla Soprintendenza dal 2009 (anno di istituzione della sede autonoma a Reggio Calabria) aprendo al dialogo con gli Enti locali, Università e Ordini professionali.

PARTECIPANTI

Dopo i saluti della Dr.ssa Irene Calabrò, Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria e l’introduzione del Dott. Fabrizio Sudano Funzionario Archeologo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, relazionerà l’ Arch. Giuseppina Vitetta, Funzionario architetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Interverrà l’ Arch. Santo Salvatore Vermiglio, Presidente dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria. A condurre e moderare l’incontro sarà la Dr.ssa Marilù Laface, Responsabile Beni Culturali Associazione Anassilaos.