Ance Reggio Calabria: Demetrio Pellegrino presidente del Gruppo Giovani costruttori edili

L’assemblea del Gruppo Giovani costruttori edili di Ance Reggio Calabria, ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2015-2018. A conclusione delle operazioni di voto i cinque componenti del rinnovato organo sono Demetrio Pellegrino, Antonino Foti (quest’ultimo presidente uscente), Herbert Catalano, Barbara Barbaro e Simone Guarnaccia. Nella successiva riunione il consiglio ha poi eletto come presidente Demetrio Pellegrino e, su sua proposta, Barbara Barbaro in qualità di vicepresidente.

Lo stesso presidente Pellegrino subito dopo l’elezione ha rivolto parole di gratitudine per il consenso, unanime, che gli è stato manifestato dall’assemblea dei giovani costruttori edili. “Accetto con entusiasmo e senso di responsabilità il nuovo incarico – ha detto il nuovo presidente di Ance Giovani – nella consapevolezza che il mandato che mi aspetta si inserisce in un momento di grande crisi per il territorio e in particolare per il settore delle costruzioni che dura ormai da parecchio tempo. In questo momento – ha aggiunto Pellegrino – è indispensabile affiancare agli sforzi individuali quelli collettivi di associazioni come la nostra. Le azioni che le nuove generazioni di imprenditori possono intraprendere in questo momento devono essere orientate non solo alla soluzione di problemi contingenti ma, soprattutto, ad un contesto più moderno ed efficiente verso cui indirizzare il nostro sistema produttivo. In questo percorso – ha concluso il presidente dei giovani costruttori edili reggini – sono certo che il nuovo consiglio direttivo del Gruppo Giovani parteciperà fattivamente a tutte le iniziative di cui Ance Reggio Calabria sarà protagonista nei prossimi mesi”.