Anche a Reggio il video di Pharrell Williams. Realizza il tuoi 15 secondi di ‘Happy’ e partecipa a ‘Happy from Reggio Calabria’!

‘Because i’m happy…!’ Il video di Happy, il famosissimo singolo di Pharrell Williams, arriva anche a Reggio.Nella giornata di domani 20 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, citynow.it pubblicherà il video ‘Happy from Reggio Calabria’.Vuoi partecipare al video ufficiale di ‘Happy’ della tua città? Hai tempo fino alla mezzanotte di oggi!Realizza adesso con il tuo telefonino un video (max 15 secondi) sulle note del singolo di Pharrell Williams ed invialo a redazione@citynow.it attraverso l’utilizzo di wetransfer.comIn occasione del 20 marzo, Pharrell ha incoraggiato tutti a realizzare un video della sua “Happy” che li ritragga più felici che mai e a postarlo su YouTube con l’hashtag &HAPPYDAY.Il video dovrà poi essere registrato anche sul sito 24hoursofhappiness.com, dove lo stesso Pharrell metterà in evidenza il giorno del 20 marzo i suoi &HAPPYDAY video preferiti tra cui si spera anche quello di citynow.itRealizziamo insieme il video ufficiale ‘Happy from Reggio Calabria’.Invia adesso il tuo modo di essere ‘Happy’!Questo coinvolgimento digitale globale ha lo scopo di ricordate a tutti che ognuno di noi, indipendentemente da dove si trovi nel mondo, merita una vita felice, e a volte basta davvero una piccola donazione per migliorare le situazioni altrui. on line