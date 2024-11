Anche la Provincia di Reggio Calabria sosterrà il “Concerto di Natale 2014”

Il comitato organizzativo del Concerto di Natale “NATALIZIA” di Peppe Barra, che si terrà in data 21 dicembre 2014 presso il Teatro Comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria rende noto che nei giorni scorsi hanno aderito al progetto benefico portato avanti da Fondazione “Giuseppe Marino” e da Gianluca Putortì, il Comune di Reggio Calabria, Calabria Etica con il Progetto di Segregazione Sociale Urbana, la Associazione Centaurea Onlus e, in data odierna, anche la Provincia di Reggio Calabria, attraverso l’Assessore alle Politiche e Pianificazione Culturale, dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo.Si ricorda che l’intero incasso del Concerto verrà devoluto a “Movimento per la Vita” a sostegno delle donne in gravidanza in grave stato di indigenza e ai bambini in attesa di adozione della nostra area geografica.Durante la serata verranno consegnate delle targhe simbolo dell’impegno attivo svolto da associazioni ed istituzioni nei confronti di chi è in stato di difficoltà sociale.Si ricorda che la prevendita è aperta presso il Bar’t.