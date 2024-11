Anche l’Automobile Club Reggio Calabria ha partecipato alla “XII Giornata Nazionale dello Sport” che sul famosissimo Lungomare Falcomatà ha visto raccolte tutte le discipline sportive operanti in Città. Come previsto è stato un successo eclatante, di consensi da parte del numerosissimo pubblico intervenuto e da parte delle autorità presenti che hanno manifestato il proprio apprezzamento al lavoro svolto dal Coni. Il tutto è stato allietato musicalmente dalla Banda di Mosorrofa.

L’Automobile Club di Reggio Calabria, per il primo anno, ha partecipato attivamente alla manifestazione avvalendosi della presenza scenica di tre, tra le tante associazioni, che ormai orbitano attorno all’Ente stesso. Senza nulla togliere alle altre discipline che con le loro corporazioni hanno dato il meglio di se, gli allestimenti messi in campo dall’Automobile Club Reggio hanno strabiliato il numeroso pubblico intervenuto che ha apprezzato le esibizioni dei giovani talenti che si sono esibiti per la gioia di grandi e piccoli. I massimi responsabili del sodalizio di Via De Nava non hanno mancare nulla. Anche nell’esiguità degli spazi assegnati, la scuderia della “Loddo Racing Team” ha saputo calamitare l’attenzione dei passanti fino a tarda sera, non lesinando prove tecniche ed esibizioni dei propri talenti, giovani promesse che con tanto sacrificio, disciplina e rispetto delle regole, imparano a diventare i grandi di domani. Che dire poi dei piccolissimi allievi della “Scuola Kart Reggio Calabria” di Pietro Romeo che per tutto il giorno hanno fatto sognare tutti i bambini e non, con i propri orgogliosissimi piloti impegnati in pista con le proprie evoluzioni, sfidando anche la pioggia che non è mancata nel primo pomeriggio e che ha fatto desistere e abbandonare molti equipaggiamenti presenti.

Il “Vespa Club” dell’avvocato Vitrioli con le più famose due ruote in esposizione statica ha mantenuto la propria postazione attraendo i passanti e offrendo loro piccole passeggiate a bordo di un sidecar ottimamente conservato. Un attento servizio di sorveglianza è stato gentilmente concesso dalla ditta Di Stefano con il proprio impegno di ”

“.

Tutto ciò grazie all’impegno del Presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, avvocato Santo Alfonso Martorano, e del Direttore Donatella Bolignano che insieme a tutti i dipendenti dell’Ente si sono prodigati per la buona riuscita dell’intera giornata alla quale hanno partecipato per la prima volta nella loro storia.