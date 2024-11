Anche Reggio Calabria avrà una pista ciclabile

-di Laura Maria Tavella. Anche Reggio Calabria avrà la sua pista ciclabile.Da 7 mesi proseguono i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile, in un circuito di 8 chilometri che collegherà la Stazione Lido alla Capannina, secondo un sistema che “permette una mobilità alternativa per i cittadini, ma anche un momento di vivibilità per i turisti considerando l’incantevole paesaggio in cui si snoda gran parte de futuro circuito ciclabile” .Era infatti sempre più evidente l’esigenza della realizzazione di una pista ciclabile, visto il boom negli ultimi mesi di bici,elettriche e non.Il circuito, finanziato con fondi P.I.S.U. (Programma Integrato Sviluppo Urbano) con un importo di 2 milioni di euro, era stato approvato dalla Giunta Municipale guidata dall’ex sindaco Demetrio Arena e il progetto prevede un percorso in tal modo sviluppato:-primo tratto:Stazione Lido-Torrente Calopinace –secondo tratto: via Barlaam (via sott’argine del Calopinace Largo Botteghelle sul viale Calabria, Via Padova, Capannina. -terzo tratto: litorale in costruzione all’inverso della Capannina,fino al torrente Calopinace, per ritornare alla Stazione Lido.La novità è poi accompagnata da una serie di servizi appositi: nel punto di partenza e di arrivo del circuito, infatti, sarà possibile affittare le bici e,lungo il percorso, saranno create delle aree di sosta.Non ci aspetta che attendere la fine dei lavori per poter ammirare l’opera finita, in sella ad una bici, nel meraviglioso paesaggio che accompagna l’intero circuito. website