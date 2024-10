Anche a Reggio Calabria il festival itinerante sul cinema spagnolo

Torna dal 4 al 9 maggio il Festival del Cinema Spagnolo. Ad aprire la rassegna ospitata al Cinema Farnese sarà l’acclamato, inedito, film di Iciar Bollain, El Olivo. A presentare la pellicola sarà l’attrice Anna Castillo, fresco Premio Goya 2017 come Miglior Attrice Esordiente. La Nueva Ola, sezione ufficiale del festival, presenterà quindi i migliori film spagnoli dell’ultima stagione.

Tra questi, la black comedy campione di incassi in patria, La notte che mia madre ammazzò mio padre di Ines Paris, che sarà presentato a Roma dalla stessa regista, dalla produttrice e dalla grande attrice Belen Rueda. Esilarante intreccio che mescola Agatha Cristie e il più brillante humor spagnolo, il film si è aggiudicato il Premio del Pubblico al Festival di Malaga 2016. Anche in questa sua decima edizione la rassegna sarà itinerante e farà quindi tappa a Reggio Calabria (dal 10 al 13 maggio, Università per stranieri); Senigallia (dal 27 al 31 maggio al Cinema Fenice); Trento, Trieste e Treviso (dal 29 maggio al 1 giugno); Perugia (dal 7 al 11 giugno al cinema Postmodernissimo); Torino (dal 14 al 18 giugno al cinema Centrale); e poi in arrivo anche Milano e Bergamo.

Il festival, organizzato da EXIT media e diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori, riceve il sostegno della Regione Lazio e delle maggiori istituzioni spagnole: Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna, AC/E, Ufficio del Turismo Spagnolo, Reale Accademia di Spagna a Roma e Instituto Cervantes