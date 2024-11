Ancora insieme per il Parco Caserta. Domenica a lezione di Stir Fit!

Anche questo week end numerosi appuntamenti attendono gli affezionati della causa di Parco Caserta: l’accelerazione dei lavori di sistemazione della parte superiore, che ospita l’omonimo centro sportivo, unitamente alla mancata risposta da parte del Comune alla pubblica richiesta di chiarimenti da noi effettuata con riferimento ai detti lavori impongono, una volta di più, che i cittadini si attivino per rendersi conto coi propri occhi di quanto sta succedendo, senza alcuna trasparenza, in quello che dovrebbe essere il “polmone verde” della nostra città.

I lavori in corso, lo ripetiamo, non saranno limitati alla sistemazione delle strutture esistenti ma consisteranno in un generale riassetto dell’area: eppure nessuno si è ad oggi sentito in dovere di spiegare chiaramente ai cittadini in che modo l’intervento sarà realizzato, e soprattutto se ciò comporterà una ulteriore riduzione dell’area verde, già rimaneggiata dai misfatti dei mesi scorsi, su cui non vogliamo adesso per carità di Patria ritornare.

In queste condizioni riteniamo indispensabile intensificare il nostro impegno per informare i cittadini sulla questione e sollecitare il Comune ad intervenire per fare chiarezza, ed a tal fine invitiamo tutti coloro che fossero interessati ad approfondire, a venirci a trovare al Parco durante il fine settimana per passare un po’ di tempo all’aria aperta e nel contempo testimoniare il proprio impegno a favore della tutela dell’area.

Si comincia sabato pomeriggio con la consueta pulizia settimanale dell’area verde, dalle 16:00 in poi: si tratta di un importante momento di aggregazione in cui tutti i cittadini volenterosi possono dare un contributo concreto per rendere più bella ed accogliente la nostra città, tagliando l’erba, raccogliendo cartacce, piantando un fiore o comunque occupandosi della cura di un bene pubblico così importante.

La mattina successiva, dalle 11:00 alle 13:00, nuovo appuntamento con le Domeniche al Parco, questa volta dedicato al fitness all’area aperta: avremo infatti il piacere di ospitare la bravissima Angelita Racco che farà provare a tutti lo Stir Fit, un innovativo metodo di allenamento a corpo libero basato sulla mescolanza di esercizi finalizzati al miglioramento della postura e del tono muscolare; ci sarà ovviamente spazio anche per i bambini, con giochi ed attività motorie all’aria aperta.

Infine lunedì 25 aprile il nostro Comitato prenderà parte agli eventi legati alla Corrireggio, nel cui ambito cercheremo di portare all’attenzione di tutti i problemi di Parco Caserta, con la speranza che la sempre maggiore attenzione dei cittadini possa finalmente determinare una presa di posizione da parte delle istituzioni.

Il Comitato per la Salvaguardia dell’Area di Parco Caserta

PER INFO: e-mail comitatoparcocaserta@gmail.com

Tel. 393/1060469