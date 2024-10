Doppio concerto di Andrea Bocelli nella cornice magica di Taormina

Dopo il sold out del concerto del 30 agosto, arriva la conferma ufficiale. Andrea Bocelli, il tenore più amato a livello planetario, approderà sul magico palcoscenico siciliano anche il 31 agosto, in uno spettacolo che lo vedrà impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle sue hit più famose, accompagnato da voce soprano e alcune guest star.

L’annuncio del nuovo concerto arriva dopo la straordinaria apparizione come super ospite al Festival di Sanremo con il figlio Matteo. Il celebre cantante ha deciso di venire incontro alle richieste dei fan raddoppiando le date siciliane, promosse da Fondazione Taormina Arte Sicilia, con l’organizzazione di Due Punti Eventi e Live Spettacoli.

A Taormina sono attesi spettatori provenienti da tutto il mondo, con numerosi arrivi da Francia, Germania, Inghilterra, Malta e dall’Est Europa, dagli Stati Uniti, ma anche da paesi come l’Australia.

Con l’ultimo album “Si”, Andrea Bocelli è entrato nella storia conquistando, in meno di dieci giorni, la n. 1 delle classifiche degli album più venduti in UK e in USA (Billboard200), primo italiano in assoluto a raggiungere questo incredibile traguardo.

Con il nuovo album di inediti pop, dodici canzoni e quattro bonus track che celebrano l’amore, la famiglia, la fede e la speranza, uscito il 26 ottobre scorso in oltre 60 paesi e sette lingue, il tenore è tornato alla pubblicazione di testi originali a distanza di 14 anni da “Andrea”, duettando con Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban, Raphael Gualazzi, ma anche con anche il figlio Matteo, al suo debutto discografico.

Dopo la prima apparizione al Festival di Sanremo, il successo internazionale arriva nel 1996, con la canzone Con te partirò (e poi l’arrangiamento in duetto con Sarah Brightman, Time to say Goodbye), che risuona in ogni angolo del globo. Superba voce lirica che il teatro d’opera attendeva da anni, Bocelli esplode come fenomeno mondiale. L’album Romanza vende 15 milioni di copie.

Da quel momento la sua carriera è una carrellata di successi, nel mondo del pop e del melodramma. Bocelli nel corso della sua carriera ha cantato per Papi, presidenti e reali; si è esibito nelle più importanti sale concerto e teatri d’opera del modo; ha venduto più di 80 milioni di dischi. Grazie alla sua arte, ha collaborato con grandi pop star come Ed Sheeran, Ariana Grande, Nicole Scherzinger, Jennifer Lopez, LeAnn Rimes, Céline Dion, Tony Bennett e molti altri.

I concerti di Andrea Bocelli del 30 e del 31 agosto al Teatro antico di Taormina, uno dei teatri più affascinanti al mondo, sono promossi da Fondazione Taormina Arte Sicilia e organizzati da Due Punti Eventi, società leader in Italia nell’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo, in collaborazione con Live Spettacoli e Parco Archeologico di Naxos e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione.