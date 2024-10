Andrea Infusino 4tet al Jazz Club Room 21 di Soverato

Il Room 21 di Soverato porta a in Calabria nell’arco di pochi mesi una selezione tra i migliori musicisti calabresi e alcuni prestigiosi ospiti nazionali di Musica Jazz.

Ogni settimana appuntamenti di livello, per quella che si configura come una scelta coraggiosa ma che il pubblico (appassionato di jazz e non solo) della Calabria, meritano.

Il prossimo appuntamento sarà realizzato Giovedì 19 ottobre p.v., con il Quartetto del Giovane Talentuoso musicista cosentino Andrea Infusino, che presenterà il suo nuovo lavoro discografico denominato “BETWEEN 3&4”.

Nell’occasione l’Andrea Infusino 4tet, a partire dalle 22.00, ha presenterà i brani eseguendoli dal vivo, con un breve cappello sulla storia e sulla natura del lavoro discografico. Una particolare menzione, inoltre, verrà fatta verso l’editore Emme Records Label, che ha prodotto il lavoro discografico e che si è occupata e occuperà di tutti gli aspetti inerenti la produzione. Un concerto nato per valorizzare le nuove proposte del territorio calabrese e che ha visto l’Andrea Infusino 4tet, in veste eccezionale di trio con Andrea Infusino alla chitarra, Fabio Guagliardi all’organo e Manolito Cortese alla batteria, che proporrà i brani del disco a un pubblico nutrito e attento.

Andrea Infusino nasce a Cosenza nel 1983 e a 13 anni inizia lo studio della chitarra, la sua personalità viene fuori grazie allo studio autonomo dei più grandi jazzisti del mondo, come: Charlie Parker, John Coltrane, Louis Armstrong, Miles Davis ed altri.

Decisivi sono stati i seminari di Oriolo (CS) del 2003 dove hanno partecipato i grandissimi maestri Umberto Fiorentino, Ramberto Ciammarughi, John Arnolds, Luca Pirozzi ed interventi di Fabio Zeppetella. Nel 2007 ha partecipato come coadiuvatore ai seminari Scirocco Jazz di Trebisacce, affiancando nell’attività didattica i Maestri Umberto Fiorentino, Fabrizio Sferra e Gianluca Renzi. Nel 2010 partecipa ai Seminari Internazionali di Orsara Jazz, tenutisi nell’omonima città pugliese. Grazie alla direzione di Lucio Ferrara gli allievi hanno partecipato a corsi individuali e master class di Jazz con personalità di spicco del panorama jazzistico italiano ed internazionale come: Billy Harper, David Weiss, Greg Burk, Luca Santaniello, Marco Panascia e lo stesso Lucio Ferrara.

Nel 2012, presso il Franz Teatro di Cosenza, si esibisce in trio col Maestro Attilio Zanchi e Velia Ricciardi alla voce, eseguendo brani di mainstream, Monk e Mingus. Appuntamento da non perdere ad ingresso libero presso il Jazz Club Room 21 di Soverato Giovedì 19 ottobre alle ore 22,00 Cocktail bar in puro stile “speakeasy” dove sorseggiare drink esclusivi con accurata selezione di distillati e degustare taglieri e specialità gastronomiche ascoltando musica jazz e blues.