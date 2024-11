AndYustrial a Reggio Calabria tra rock ed elettronic

Sabato 22, presso la sede della Gilda degli Artisti di Reggio Calabria, stage di home recording e spettacolo dell’artista Andyustrial.Da Foggia a Reggio Calabria per portare musica non solo da ascoltare ma anche come insegnamento da condividere.Lui è Andrea Pontone, in arte AndYustrial, nel suo curriculum collaborazioni importanti a livello nazionale ed estero come Marilù e Joel Heyerd.Sarà ospite della Gilda degli Artisti per uno stage pomeridiano sull’home recording a cui seguirà una serata di musica.”Tramite la Gilda vogliamo dare la possibilità di un incontro diverso con gli artisti, fatto di condivisione oltre che della comunicazione dello spettacolo.” scrive il BaK, capo-gilda della Gilda degli Artisti “Da sempre l’House e la Gilda sono state promotrici di un percorso artistico che nasce e cresce dal basso e penso che questa sia una piccola ma ottima opportunità: diamo la possibilità ai ragazzi che sono curiosi o semplici appassionati di vedere come nasce un pezzo, come si registra e come si “confeziona” per farne un prodotto appetibile a livello professionale.Non è l’unico esempio di ospite che, con la cortesia e la disponibilità che distingue gli artisti, si è messo a disposizione di questa nuova forma di fruizione dell’arte, abbiamo già in calendario il corso di canto e ne seguiranno altri.Ancora una volta primi in questo genere di iniziative, per una città e con una città che sta dimostrando un gran bisogno di alternative.”Allo stage di home recording, a cui sarà anche possibile portare dei demo da consegnare all’ospite, seguirà una serata di musica: una fusione tra rock ed elettronica che punta all’incastro tra due generi apparentemente distanti tra loro.Per informazioni e contatti si può visitare il sito www.gildaartisti.org e relativi riferimenti sui social.s on line