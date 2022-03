Reggio, cercasi allestimento per l'angolo dei sigari? Ci pensa Tabaccheria Plutino

Nel tempo l'angolo sigari si è dimostrato uno degli intrattenimenti preferiti durante gli eventi. E, in molti, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, sono pronti a rimettere in moto la macchina organizzativa delle proprie feste e si trovano in alto mare per ciò che riguarda questa specialità. A Reggio Calabria la soluzione è servita dalla Tabaccheria Plutino che, nei suoi numerosi anni di attività, ha fatto dei sigari un vero e proprio cavallo di battaglia.

L'angolo dei sigari per i tuoi eventi

"Grazie alla nostra passione ed esperienza per il mondo dei sigari e dei distillati, dedichiamo ai vari eventi: matrimoni, 18esimi, lauree e così via. Un allestimento su misura, creato appositamente in base alle esigenze del cliente".

L'angolo dei sigari, sapientemente allestito da Plutino, che include anche il beverage, è impostato in base alle esigenze dei clienti.

"Per l'allestimento è infatti possibile spaziare su diversi temi - hanno spiegato i gestori a CityNow. Dal mare ai viaggi, passando per la musica ed i film, dal vintage al moderno, seguendo i desideri dei nostri avventori".

La tabaccheria del viale Europa offre, inoltre, massima scelta in fatto di sigari grazie alla "Sala de Cigars", al momento l'unica presente in tutta la Calabria.

"Possiamo variare su ogni aspetto: qualità, prezzo e quantità. Dai sigari più pregiati per sorprendere i veri intenditori, a prodotti più semplici ma sempre di alto livello, anche solo per intrattenere gli invitati".

I titolari della tabaccheria, inoltre, saranno presenti durante lo svolgimento dell'evento per gestire l'angolo, le richieste degli ospiti e garantire un servizio assolutamente impeccabile.

"Ogni scelta, anche la più piccola - assicurano dalla Tabaccheria Plutino - passa dal confronto con voi. Ci teniamo a rendere unico il vostro giorno speciale".















Maggiori informazioni

Per restare sempre aggiornato segui le pagine Facebook ed Instagram

Viale Europa, 81/C, Reggio Calabria.

Per richiedere maggiori informazioni puoi contattare la tabaccheria Plutino al numero 3500469458; oppure tramite e-mail: [email protected].