Anime nere, primo ciak del film ambientato a Reggio Calabria

– Di Laura Maria Tavella. Reggio Calabria torna ad essere il set di un nuovo film.Dopo “Il giudice meschino” con Zingaretti è la volta di “Anime nere”, il nuovo film di Francesco Munzi, che torna alla regia dopo ‘Saimir’ e ‘Il resto della notte’. Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Gioacchino Criaco, scrittore di Africo(Rc), già al terzo romanzo e le riprese si svolgeranno tra Reggio Calabria, l’Aspromonte e Milano.“Anime nere” è la storia di una famiglia criminale, vista dall’interno, negli aspetti più emotivi e contraddittori, che si spinge fino agli archetipi della tragedia greca. In una dimensione sospesa tra l’arcaico e il moderno, si svolge il racconto di tre fratelli, che dal Sudamerica, e dalla Milano della finanza, sono costretti a tornare, nel paese natale per affrontare i nodi irrisolti del passato.Nel cast Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo e Barbora Bobulova, ma anche Giuseppe Fumo e Pasquale Romeo, scelti tra centinaia di giovani calabresi aspiranti attori.Il regista, Francesco Munzi, è riuscito ad aggiudicarsi la regia del fim, visto che in graduatoria, a precederlo, c’erano i nomi noti di Gabriele Salvatores, Sergio Castellitto e Verdone.Il film è prodotto da Cinemaundici con Rai Cinema, coprodotto da Babe Films e il contributo del Mibac e di Eurimages, e sarà distribuito nelle sale da Good FilmsLe musiche sono affidate a Giuliano Taviani; la sceneggiatura è firmata da Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello e Maurizio Braucci con la collaborazione di Gioacchino Criaco.