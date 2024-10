Anna Tatangelo e Briga in concerto a Santo Stefano: i dettagli degli eventi

Anna Tatangelo e Briga arrivano nel comune di Santo Stefano in Aspromonte per due imperdibili concerti

Gli eventi dell’estate 2019 proseguono a pieno ritmo grazie al ricco calendario dell’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte.

Tra i big che arriveranno in provincia di Reggio Calabria per condividere la loro musica con abitanti e turisti ve sono due di particolare importanza: Anna Tatangelo e Briga.

Due artisti conosciuti a livello nazionale che, attraverso le loro parole e la loro musica, hanno conquistato gli italiani.

QUANDO

L’appuntamento con Briga è per sabato 17 agosto alle ore 21:00 in Piazza D. Romeo a Santo Stefano in Aspromonte. Il rapper è divenuto famoso grazie al programma televisivo di Canale 5. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si esibirà in un live composto dalle sue canzoni più famose.

Il concerto di Anna Tatangelo invece avrà luogo domenica 18 agosto alle ore 22:00, sempre in piazza D. Romeo a Santo Stefano d’Aspromonte. Il Comitato Feste S. Stefano “Comunità e Crescita” ed il Comune di S. Stefano in Aspromonte hanno deciso, inoltre, di concludere al meglio questa settimana di musica con dei fantasmagorici

giochi pirotecnici.

Gli eventi sono stati organizzati non solo per la promozione del territorio aspromontano e per invogliare i turisti a conoscere la montagna, ma anche per il divertimento di chi, di anno in anno, ama tornare nella sua terra di origine.