111 anni di storia di Pedullà Calzature, un’eredità di famiglia divenuta eccellenza reggina

È una storia di passione, determinazione e tradizione quella che si cela dietro la ditta Pedullà, un vero e proprio punto di riferimento nel panorama dei calzaturifici italiani, nata nel cuore di Reggio Calabria. Fondata nei primi anni del 1900 dal signor Vincenzo Pedullà, la piccola bottega di calzolaio, frutto del suo ritorno dall’America, è oggi un marchio che, con orgoglio, porta avanti la tradizione artigianale attraverso tre generazioni.

La storia della ditta Pedullà inizia con il fondatore, Vincenzo, che con umiltà e spirito imprenditoriale si dedicò alla realizzazione di scarpe su misura, trasferendo poi la sua passione al figlio Ugo. Nonostante le difficoltà economiche e le turbolenze storiche, tra cui le due guerre mondiali, l’attività riuscì a superare le prove del tempo. Durante la Prima Guerra Mondiale, la bottega subì gravi danni a causa di furti e distruzioni, ma la caparbietà della famiglia Pedullà riuscì a tenere viva la tradizione.

Ugo Pedullà, che nel dopoguerra continuò l’attività con dedizione, nonostante lavorasse in un modesto sottoscala, seppe rinnovare il mestiere e infondere in esso la passione che caratterizza la produzione artigianale calzaturiera. La vendita di pelli e altri accessori divenne il motore per un’attività che, nonostante le difficoltà, ha continuato a prosperare.

Oggi, la ditta Pedullà è guidata dai nipoti del fondatore, Fabio e Mariangela Pedullà, che alla terza generazione continuano a portare avanti l’eredità della famiglia. Con la stessa passione che ha contraddistinto le generazioni precedenti, Fabio e Mariangela realizzano scarpe su misura, dedicate a una clientela che ricerca l’eccellenza, la qualità e l’unicità di un prodotto artigianale. Ispirandosi ai più rinomati artigiani delle Marche, la ditta Pedullà si distingue per l’alta qualità e la cura dei dettagli, elementi che sono sempre stati il cuore pulsante di questa realtà.

Un evento per celebrare la storia e il futuro dell’artigianato reggino

Per celebrare questo importante passaggio generazionale, la ditta Pedullà ha organizzato un evento speciale che si terrà il 7 dicembre 2024, presso la sede di Viale Calabria 123, a Reggio Calabria. Durante l’evento, gli ospiti potranno immergersi nella storia dell’azienda, conoscere da vicino i segreti della lavorazione artigianale delle scarpe e scoprire come, nonostante le difficoltà, la tradizione sia stata mantenuta viva e sempre in evoluzione.

Sarà un’occasione speciale per condividere il futuro di una realtà che ha attraversato ben tre generazioni, con un buffet offerto agli ospiti e la partecipazione della TV locale per raccontare questa esperienza unica. Un evento che non solo celebra il passato, ma anche il futuro della ditta Pedullà e della tradizione artigianale reggina.

Una tradizione che continua a crescere

Il 7 dicembre, quindi, non sarà solo una data di commemorazione, ma un passo verso il futuro per una famiglia che ha saputo innovarsi pur rimanendo salda nelle sue radici. Fabio e Mariangela Pedullà sono pronti a continuare a portare avanti una tradizione che ha attraversato decenni, convinti che l’artigianato, in un mondo sempre più digitalizzato, sia un valore da preservare e valorizzare.

L’invito a partecipare è aperto a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino questa realtà che è diventata un simbolo dell’artigianato reggino e italiano. Un’opportunità per fare un viaggio nel passato e, al contempo, guardare al futuro di una delle più prestigiose botteghe artigiane del Sud Italia.

