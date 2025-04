Anno Alvariano, a San Luca l’evento davanti alla casa-museo (chiusa dopo lo scioglimento della Fondazione)

Tutto pronto per l'inaugurazione dell'Anno Alvariano: il programma delle iniziative del 15 aprile. A San Luca la manifestazione dopo lo scioglimento della Fondazione Alvaro

In occasione del 130° anniversario della nascita di Corrado Alvaro, la Calabria inaugura ufficialmente l’Anno Alvariano con un evento celebrativo che si terrà martedì 15 aprile 2025, presso Palazzo Campanella, Sala Federica Monteleone, alle ore 10:30.

Saluti istituzionali e presentazione dell’Almanacco alvariano

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale, On. Filippo Mancuso, e dell’Assessore alla Cultura, Caterina Capponi, che hanno fortemente voluto questo evento e ai quali verrà consegnata una copia di Almanacco alvariano, fresco di stampa (Città del Sole edizioni), ultimo volume, il 35° della prestigiosa attività editoriale della Fondazione Alvaro.

Presentazione del romanzo ALVARO. Più di una vita

Momento centrale della giornata sarà la presentazione del romanzo ALVARO. Più di una vita (Castelvecchi, 2025), scritto da Giusy Staropoli Calafati, con la prefazione del prof. Aldo Maria Morace, tra i massimi italianisti del nostro tempo e, anche, il più conosciuto e importante studioso di Alvaro, nonché ex Presidente della Fondazione Alvaro e attuale Presidente dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di Luigi Pirandello.

Interventi e dialoghi culturali

A dialogare sull’importanza dell’opera e sulla centralità di Alvaro nella letteratura italiana ed europea interverranno:

Aldo Maria Morace: Alvaro e Pirandello.

Domenico Nunnari, giornalista e scrittore: La lezione Americana di Corrado Alvaro sull’Italia Meridionale.

Giusy Staropoli Calafati: Alvaro. Più di una vita.

A coordinare l’incontro, Francesco Mazza, direttore artistico, per la Calabria, del Salone del Libro di Torino.

L’eredità letteraria di Corrado Alvaro

L’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzare l’eredità letteraria e culturale di Corrado Alvaro: autore che ha saputo raccontare la sua terra coniugando la Calabria e l’Europa, la tradizione dei padri e la modernità.

Questa celebrazione può e deve diventare un momento di riflessione e condivisione culturale. La Regione Calabria si fa promotrice di una riscoperta culturale che intende valorizzare il lascito letterario di Alvaro, più che mai attuale.

Omaggio a Corrado Alvaro a San Luca

“Ogni uomo è responsabile del suo tempo”: ha scritto Alvaro. Il 15 aprile 2025 vuole essere una giornata di omaggio alla sua figura, per riaffermarne il ruolo centrale dello scrittore di San Luca nella letteratura italiana del Novecento e nel patrimonio culturale della Calabria.

Nel pomeriggio, la celebrazione alvariana si sposta a San Luca, dove già in mattinata si svolge nella scuola un evento teatrale, programmato dalla Fondazione Alvaro, a cura di Walter De Fiores.

Alle 16,30, nella piazza su cui si affaccia la casa-museo di Alvaro (probabilmente chiusa domani, dopo lo scioglimento del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione a lui intitolata), il Comitato 15 Aprile ha invitato la popolazione calabrese a ritrovarsi per un omaggio collettivo e spontaneo allo scrittore, in una giornata di partecipazione popolare nel luogo simbolico delle sue radici. Chi vorrà, potrà portare un brano tratto dalle sue opere, da leggere e condividere pubblicamente, in un clima di memoria affettuosa e civile.

Intervista in rete sull’opera alvariana

A partire dalle ore 18, l’agenzia letteraria Herzog, una fra le più importanti in Italia, metterà in rete, su YouTube, una lunga intervista con Aldo Maria Morace sull’opera alvariana, dal volumetto d’esordio (Polsi nell’arte, nella leggenda, nella storia) ai grandi esiti della maturità (si pensi a L’uomo nel labirinto, 1926, che precede di tre anni Gli indifferenti di Moravia; o a L’uomo è forte, 1938, che precede di ben dieci anni 1984 di Orwell)