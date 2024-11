Anno nuovo, stile nuovo’: scopri l’Hairstyle 2015!

di Fabiana Tripodi – E’ chiaro: Noi tutte amiamo i capelli lunghi,anzi lunghissimi! Ma quest’anno possiamo fare uno strappo alla regola, anzi un Taglio! Eh si perchè per il 2015,iniziato da quasi un mese,l’hairstyle cool è corto o al massimo di media lunghezza.

“Anno nuovo,stile nuovo”, sembra essere il motto di molte star che stanno sfoggiando look decisi ma anche all’occorrenza chic ed eleganti.

Spiccano i pixie cut o i bob, soprattutto quelli ondulati appena o completamente lisci. Si punta anche a colori appariscenti come il lilla,il rosa,il blu elettrico..

Ma per accontentare anche le più reticenti è di moda il long bob,il celebre caschetto lungo che può essere adattato in base alla personalità di chi lo sfoggia e all’occasione!