ANSMeS, Reggio Calabria esempio virtuoso per l’intera regione. Mimmò Praticò: “Coinvolgeremo ogni categoria del tessuto sociale”

Si è svolta la prima riunione dell’Associazione Benemerita del Coni “ANSMeS” (Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo), all’interno dell’hotel Excelsior di Reggio Calabria, c’erano oltre al Presidente Nazionale dott. Francesco Conforti, il delegato regionale dott. Mimmo Praticò ed i rappresentanti delle cinque province calabresi.

Il delegato Regionale ANSMeS

Ai microfoni di CityNow Sport, il dott. Mimmo Praticò ha evidenziato l’importanza della riunione e come è nata l’idea di estendere all’intero territorio calabrese le lodevoli intenzioni dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo:

Stiamo ripartendo nel migliore dei modi con l’ANSMeS in Calabria, abbiamo nominato infatti i delegati provinciali per coprire il territorio calabrese coinvolgendo sia le Stelle al merito sportivo di Bronzo, quelle d’Argento e d’Oro. L’obiettivo nostro è metterci al servizio dei ragazzi, delle scuole e delle federazioni intervenendo soprattutto nell’ambito sociale. E’ necessario presenziare per offrire il proprio contributo. Ogni persona che ha ricevuto la Stella è in grado di raccontare la propria storia, la gioia di vincere e di apprezzare la sconfitta perché si rivela un fondamentale momento di crescita.

Il dott. Francesco Conforti ha sottolineato la necessità di ripartire, visto il periodo pandemico e di prendere come esempio Reggio Calabria estendendo l’interesse dell’associazione all’intero territorio regionale. La rielezione di Giovanni Malagò mi ha gratificato, il presidente nazionale è un grande uomo, durante gli otto anni della passata gestione si è totalmente dedicato alla promozione della pratica sportiva in Italia.

Metterò al servizio di questo gruppo di lavoro la mia personale esperienza di oltre quaranta anni insieme all’attività sportiva di tutti gli stellati; si possono proporre iniziative sociali virtuose come ad esempio aiutare i bambini negli ospedali, pensando ovviamente di intervenire dove c’è maggiore bisogno.

Un pensiero al giudice Giuseppe Viola

Il giudice Viola, che purtroppo non è più con noi, è un membro prestigioso della nostra associazione per la persona che è stata, il suo messaggio di lealtà e legalità risulta quanto mai attuale. Una menzione particolare la merita anche il professore Giuseppe Pellicone, da sempre impegnato nella pratica del Karate.

Il dott. Francesco Conforti a margine dell’incontro ha spiegato come “l’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP” riunisce tutte le importanti esperienze maturate negli anni. Ribadisco un mio sentito grazie a Mimmo Praticò – ha continuato il Presidente Nazionale ANSMeS – l’ho conosciuto quando rivestiva il ruolo di presidente del CONI regionale. Oggi ci riuniremo anche con i tre nuovi presidenti provinciali, la loro esperienza va a sostegno di tutte le nostre attività.

Il dott. Walter Malacrino Segretario Regionale Sport e Salute, dal canto suo ha evidenziato la valenza gestionale di questo gruppo di lavoro. Il dott. Vincenzo Smeriglia Responsabile Credito Sportivo Calabria e Basilicata ha enunciato come le associazioni sportive accreditate al CONI potranno richiedere con tassi molto vantaggiosi fino a sessanta mila euro di prestito.

Presenti i delegati provinciali, Anna De Gaio per la provincia di Cosenza, Elisabetta Carioti per la provincia di Vibo Valentia, Sergio Contarino per la provincia di Cosenza, Giuseppe Veraldi per la provincia di Catanzaro ed Antonio Zampaglione per la provincia di Reggio Calabria. In conclusione Mimmo Praticò ha ringraziato il vicepresidente l’avvocato Romano, il segretario dott. Mimmo Nisticò e l’addetto alla comunicazione Giovanni Cimino. L’auspicio del Presidente è che i media diano massima visibilità a questa associazione, spiegandone l’altissimo valore ed il suo elevato significato morale oltreché prettamente sportivo.