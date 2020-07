Anteprima uomo, adesso è anche e-commerce: acquista e ricevi a casa tua

Lo store di via Filippini offre anche la possibilità del ritiro in negozio

Pelletteria, accessori e profumeria attentamente selezionati e rigorosamente di alta qualità. Sono questi gli ingredienti vincenti di 'Anteprima Uomo'. Lo store, che ha aperto le sue porte ai reggini lo scorso novembre, si trova in via Filippini. La localizzazione, però, adesso non sarà più un problema. Perchè? Grazie ad un nuovo e fantastico e-commerce!

Così come tantissime altre attività di Reggio Calabria e del mondo, anche Anteprima Uomo ha subito il brusco stop dovuta alla pandemia. In questa fase 2, però, gli imprenditori sono tornati più convinti che mai.

"Durante questo periodo mi sono fermato solo apparentemente - racconta Giancarlo Melasi. Ho capito che, una volta superato il peggio, avremmo dovuto trovare un nuovo modo di stare 'vicini' ai nostri clienti. Nulla è in grado di sostituire il rapporto che si crea nel momento in cui qualcuno varca la soglia del mio negozio, con il nuovo sito abbiamo cercato di trasmettere tutta la dedizione che mettiamo nel nostro lavoro offrendo, come sempre, agli avventori il miglior servizio possibile".

Un e-commerce per accorciare le distanze

"Adesso per scegliere un regalo di compleanno, anniversario, laurea o semplicemente qualcosa per se stessi, in qualunque parte del mondo ci si trovi, non sarà più obbligatorio venire in negozio".

Con il suo nuovo servizio, Anteprima Uomo non offre solamente un metodo alternativo per l'acquisto a coloro che già erano soliti recarsi presso lo store per fare acquisti, ma permette anche ad un più ampio pubblico di ricevere comodamente a casa prodotti di alta qualità dopo averli ammirati sul sito del negozio.

Come? È semplicissimo basta effettuare la registrazione (prima o dopo aver scelto i prodotti che più hanno attirato la vostra attenzione), inserire i vostri acquisti nel carrello e procedere al pagamento con carta di credito o PayPal.

"Per agevolare ancor di più il cliente, abbiamo pensato di inserire anche l'opzione del 'ritiro in negozio' e così l'ordine online diventa il metodo perfetto per trovare i prodotti scelti a casa già pronti all'arrivo nel nostro punto vendita".

Bracciali, zaini, trolley da viaggio, cinture, cravatte, calze e ancora la piccola e utile pelletteria, particolari collane e profumi mai visti primi. La selezione dei prodotti di Anteprima Uomo punta a stupire, ma soprattutto a farvi sentire realmente soddisfatti dei vostri acquisti.

Da ultimo, una piccola novità di questi giorni: Anteprima Uomo sarà sponsor delle serate organizzate dal gruppo Shine presso il Net 1 Beach Club di Reggio Calabria. Entro sabato sarà possibile partecipare ad un giveawey sul canale Instagram. Seguite il regolamento, in palio un trolley Bric’s.

"Piccoli dettagli per uno stile unico".

