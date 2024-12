‘Antica Trattoria del Borgo’, dove la tradizione diventa emozione con piatti caserecci e profumi autentici – FOTO

Non perdere l'appuntamento per domenica 8 dicembre. Si parte con la crispellata di benvenuto

Incastonata nel caratteristico borgo di Ammendolea, a Reggio Calabria, l’Antica Trattoria del Borgo è un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Molto più di un semplice ristorante, il locale nato dal forte desiderio di Gianluca Marcianò, è un viaggio emozionante tra i sapori autentici della tradizione calabrese.

In questo angolo suggestivo di città, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza unica e genuina, che evoca le atmosfere calde e accoglienti delle case di una volta.

Dal calore del camino alla cura nei piatti preparati con passione, tutto racconta l’amore per la cultura culinaria calabrese. Qui, l’attenzione ai sapori di un tempo si fonde con la qualità degli ingredienti locali, per regalare agli ospiti un’esperienza gastronomica che scalda il cuore e delizia il palato.

L’Antica Trattoria del Borgo, dove il passato rivive attraverso la cucina autentica calabrese

L’Antica Trattoria del Borgo è il luogo dove il passato rivive, attraverso i profumi e i sapori della cucina delle nonne e dove ogni pasto diventa un ricordo da portare con sé.

Gli ambienti accoglienti e curati richiamano le case di una volta, con profumi che evocano le cucine delle nonne e un sottofondo musicale che celebra le tradizioni calabresi. Inoltre, per i più piccoli, è disponibile un menù dedicato ai bambini, pensato per soddisfare le loro esigenze con piatti genuini e gustosi.

Una cucina che rievoca emozioni

La trattoria è rinomata per la qualità e l’abbondanza dei suoi piatti. Gli antipasti rappresentano un viaggio tra i sapori locali, dai più classici ai rivisitati, mentre i primi e i secondi sono preparati a regola d’arte, con ingredienti freschissimi provenienti dal territorio. I dolci, fiore all’occhiello del locale, sono una vera esperienza sensoriale, grazie alla maestria di Gianluca Marcianò, noto gelatiere reggino, e della sua brigata.

Chi visita l’Antica Trattoria del Borgo non può che rimanere incantato. La qualità dei piatti, unita alla generosità delle porzioni, riporta ai pranzi domenicali in famiglia, dove regnano convivialità e sapori autentici. Il locale si distingue anche per l’attenzione a diete speciali, con opzioni senza glutine e senza lattosio preparate con la stessa cura delle altre portate, per garantire a tutti un’esperienza indimenticabile.

Un menù speciale per l’8 dicembre

Per celebrare la festività dell’Immacolata, la trattoria propone un pranzo ricco di sapori e tradizione. Il menù (35€ con bevande incluse) comprende:

La crispettala di benvenuto ;

; Antipasti : Taglieri di salumi e formaggi accompagnati da marmellate artigianali, ricottine fresche, conchiglie di sfoglia ripiene, parmigiana di zucca, vrasciole calabresi di carne e melanzane e cuccia di grano e legumi.

: Taglieri di salumi e formaggi accompagnati da marmellate artigianali, ricottine fresche, conchiglie di sfoglia ripiene, parmigiana di zucca, vrasciole calabresi di carne e melanzane e cuccia di grano e legumi. Primi : Cannelloni al ragù e orecchiette con crema di zucca e salsiccia.

: Cannelloni al ragù e orecchiette con crema di zucca e salsiccia. Secondi : Polpettoni al sugo e roast beef con patate al forno.

: Polpettoni al sugo e roast beef con patate al forno. Dolci: Profiteroles preparati dallo staff della cucina.

Un successo sui social e oltre

Sin dalla sua apertura, la trattoria ha riscosso un enorme successo, grazie alla qualità della cucina, alla passione del team e alla capacità di riportare in vita la vera tradizione calabrese. I clienti lodano non solo il cibo, ma anche l’atmosfera, la professionalità e la disponibilità del personale.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, all’insegna della tradizione e del gusto. L’Antica Trattoria del Borgo ti aspetta con un menù speciale per celebrare l’8 dicembre in compagnia dei sapori autentici della Calabria.

Maggiori informazioni

Via Ammendolea, 21, 89134 Reggio di Calabria RC

Per informazioni e prenotazioni: 379 133 0635

Per rimanere sempre aggiornato segui la pagina Instagram.

Antica Trattoria del Borgo – Dove la tradizione diventa emozione.