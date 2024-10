Comunali Reggio, arriva in città Antonino Minicuci

Il candidato della Lega Antonino Minicuci si trova a Reggio Calabria.

Già dalla giornata di ieri l’ex direttore generale del Comune di Genova è in riva allo Stretto per un confronto diretto e de visu con gli alleati di partito. Antonino Minicuci si è concesso anche una passeggiata in centro città ed in attesa della ‘fumata bianca’ e salvo ultimi capovolgimenti last minute, il probabile candidato del centrodestra melitese ha in programma in queste ore una serie di incontri politici.

Leggi anche

Intanto, tutti gli altri possibili candidati, preferiscono non rilasciare dichiarazioni in un ‘comodo’ silenzio stampa.

Si prevedono dunque 48 ore di fuoco in attesa dell’arrivo del capitano Salvini a Reggio Calabria. Il leader della Lega arriverà, probabilmente, giovedì 30 luglio per ufficializzare e sostenere la candidatura di Minicuci.