Elezioni CONI Calabria, Eraclini nella Giunta: tris di incarichi

Ieri mattina, presso la sede della Scuola dello Sport, dinanzi le più alte rappresentanze del mondo sportivo calabrese, si sono svolte le elezioni del CONI Calabria per il prossimo quadriennio olimpico, che sarà guidato da Tino Scopelliti.

A latere ci sarà Antonio Eraclini che è stato eletto, quasi all’unanimità, membro della Giunta Coni, con 42 voti su 58 votanti.

Questo è il risultato ottenuto da colui che ha creato la sede territoriale ASC a Reggio Calabria, che con poche persone di fiducia si è messo in gioco costruendo in 11 anni il Comitato provinciale per eccellenza, lavorando incessantemente fino ad essere nominato nel 2024 Presidente Regionale Calabria ASC.

Oggi l’ennesima conferma che l’abnegazione e la passione porta i risultati sperati, ottenendo il plauso dei votanti che, stante il successo ottenuto in termini di preferenze, afferma la piena fiducia in suo favore da parte dei rappresentanti sportivi calabresi.

Ma questa è l’ultima novità in casa ASC Calabria.

Antonio Eraclini è stato destinatario di altre due recenti nomine per incarichi non meno importanti rispetto a quello ottenuto questa mattina.

Sabato 8 marzo a Firenze, il Presidente ASC Calabria è stato eletto Consigliere Nazionale ASC, mentre lunedì’ 7 aprile a Roma è divenuto uno dei tre membri della Giunta Nazionale ASC, tra l’altro il più giovane che abbia mai ricoperto questo importantissimo ruolo, conferendogli le diverse deleghe di “territorio”, “promozione sociale”, “terzo settore” e “comunicazione e social”.

Entusiasta tutta la famiglia ASC Calabria, la prima ad essere testimone del lavoro del Presidente, che in pochi anni è riuscito con umiltà e perseveranza a creare rete con le associazioni, gli atleti e le famiglie sull’impronta del dialogo e del reciproco supporto, raggiungendo traguardi che solo poco tempo fa sembravano inimmaginabili.

Il Presidente Regionale Eraclini esprime entusiasta il suo pensiero:

“È una tripla soddisfazione, che questa mattina ha raggiunto l’apice. Ma non è solo un mio successo ma di tutta la ASC e non solo della Calabria. La fiducia mostratami oggi divenendo membro della Giunta Coni Calabria e, parallelamente, quella confermata da ASC Nazionale, conferendomi i due prestigiosi incarichi di Consigliere Nazionale ASC e di membro della Giunta Nazionale ASC mi commuove. Il percorso fatto tutti negli ultimi anni iniziando in pochi, per poi raggiungere numeri in continuo aumento, è stato reso possibile da tutti gli appartenenti alla famiglia ASC. Abbiamo fatto e stiamo facendo tantissimo in tutti i settori sportivi grazie ai tecnici dei rispettivi settori che ne sono i capisaldi, ma senza dimenticare le associazioni, gli atleti, le famiglie, la segreteria operativa e tutto lo staff. Sono estremamente felice per la stima e farò di tutto per non deluderli. Sono certo che se lavoreremo con la passione che ci contraddistingue, facendo rete, raggiungeremo ulteriori risultati importanti, anche proseguendo il lavoro dei nostri predecessori. Intanto oggi è il culmine di un lungo ed ostico percorso che ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo. Faccio gli auguri al Neo Presidente Tino Scopelliti, a tutta la Giunta ed al Consiglio eletto. Un sentito ringraziamento va all’instancabile Presidente uscente Maurizio Condipodero per il grande lavoro svolto in questi anni a favore dello sport ed a Fabio Colella per aver coordinato al meglio i lavori dell’Assemblea elettiva. A tutti un semplice Grazie.”