Reggio, 'Aperitivo in allegria' all'agrimercato Campagna Amica

Domani mattina, 3 luglio 2024, a partire dalle 10:00, l’Agrimercato Campagna Amica di Reggio Calabria apre le sue porte per un evento unico che promette di essere un delizioso incontro tra cultura e cucina. Situato in via Sbarre Centrali Vico Sant’Anna, questo appuntamento è imperdibile per chiunque apprezzi il buon cibo e un buon sorriso.

L’evento, denominato “Aperitivo in Allegria“, vedrà la presenza di Pasquale Caprì e Benvenuto Marra, due noti comici che uniranno il loro talento all’esperienza culinaria locale. Questa giornata speciale offrirà ai partecipanti la possibilità di gustare prodotti agricoli freschi, provenienti direttamente dalle aziende agricole del territorio, lavorati seguendo ricette tradizionali che esaltano la qualità e la freschezza degli ingredienti.

Il mercato di Campagna Amica è noto per la sua offerta di prodotti a km zero, che assicurano una spesa consapevole e rispettosa dell’ambiente. Aperto ogni mercoledì e sabato dalle 8:00 alle 13:00, è il luogo ideale per chi cerca prodotti sani, senza packaging superfluo e senza l’uso di anticrittogamici.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella filosofia di Campagna Amica di valorizzare i prodotti locali e sostenere le piccole aziende agricole della zona, permettendo ai cittadini di riscoprire il vero sapore della tradizione contadina.

Un invito a tutti: Non perdete l’occasione di unire il piacere del palato alla gioia di una risata in compagnia. L’evento “Aperitivo in Allegria” è un’opportunità per esplorare il meglio della gastronomia locale in un’atmosfera festosa e accogliente.