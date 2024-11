Aperte le iscrizioni al Torneo di calcio ”One Goal for the future” a Reggio Calabria.

Aperte fino al 15 gennaio le iscrizioni al Torneo “One Goal for the future”, per ragazzini da 11 a 14 anni. Grazie al patrocinio del Comune di Reggio Calabria, che metterà a disposizione il campo di calcio a 11 di Ravagnese, l’iscrizione sarà gratuita, avendo potuto così abbattere i costi legati all’affitto del campo. Possono partecipare le squadre delle scuole Medie, delle scuole calcio giovanissimi, delle Parrocchie e Oratori, etc. Il torneo vuole dare la possibilità, a costo zero, ai giovanissimi reggini di poter mostrare il proprio talento agli Osservatori nazionali qualificati, e, chissà, un giorno….realizzare il proprio sogno nel mondo del calcio !Ringraziamo l’Amministrazione comunale e il Sindaco, Giuseppe Falcomatà, l’Assessore allo Sport, Antonino Zimbalatti, per il patrocinio dato all’iniziativa. Grazie a Franco Arcidiaco ed al nostro incaricato dell’organizzazione e ideatore dell’iniziativa, Antonino Lagana’ Eventi Sportivi).

Kiwanis Club Reghion RC