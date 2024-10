Fase 3 – Il MArRC riapre le porte ai visitatori

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si prepara a riaprire le porte, venerdì 26 giugno, con tanto entusiasmo e interessanti novità, per offrire indimenticabili esperienze di conoscenza e di bellezza, all’insegna delle “parole chiave” che caratterizzano l’attività del MArRC: accoglienza, sicurezza, efficienza.

Il direttore Malacrino dichiara: «Il Museo è tra i grandi attrattori turistici del Meridione d’Italia e un “gioiello” tra i più preziosi del patrimonio culturale nazionale. Tra pochi giorni potremo riprendere insieme il meraviglioso viaggio alla scoperta della Calabria antica».

L’archeologo Maurizio Cannatà , responsabile anche dei servizi educativi del Museo, commenta: «Grazie allo straordinario lavoro di tutto lo staff del Museo, a partire da venerdì 26 giugno sarà nuovamente possibile accedere alla sala dei Bronzi di Riace. I due capolavori indiscussi dell’arte antica, preziosi e rari esempi della grande statuaria greca del V secolo a.C., potranno essere ammirati in piena sicurezza. Nel frattempo stiamo pianificando progetti didattici rivolti a bambini e ragazzi e alle loro famiglie, sia in previsione della stagione estiva che del prossimo anno scolastico».

L’archeologa Daniela Costanzo, responsabile delle Collezioni museali, afferma:

«Sono in corso di definizione percorsi obbligati all’interno delle sale per garantire il distanziamento sociale e al tempo stesso una fruizione scientificamente corretta delle innumerevoli opere conservate al MArRC: dalle prime frequentazioni umane in età preistorica alle straordinarie testimonianze delle città della Magna Grecia, illustrate dai reperti dei più importanti santuari, impianti urbani e complessi funerari della regione, per concludersi con le testimonianze materiali delle popolazioni italiche che precedono la dominazione di Roma».