Apertura serale al Museo Diocesano di Reggio Calabria

Sabato 5 maggio il Museo diocesano propone un’apertura serale (h 21-24)

In occasione del Congresso nazionale FUCI (Federazione Universitari cattolici Italiani) e della Festa unitaria per i 150 anni dell’Azione Cattolica sabato 5 maggio dalle 21 alle 24 il Museo diocesano effettuerà un’apertura straordinaria, riservando ingresso gratuito ai propri visitatori.

Sarà un’occasione speciale per quanti vorranno cogliere l’opportunità di conoscere le preziose collezioni del Museo adiacente alla Cattedrale, autentico scrigno di opere d’arte databili tra XV e XX secolo, tra le quali il quattrocentesco Pastorale dell’arcivescovo De Ricci in argento, la settecentesca Resurrezione di Lazzaro dipinta dal napoletano Francesco De Mura e lo straordinario Ostensorio in oro di Francesco Jerace.

Info al n° 3387554386.