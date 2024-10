Essere o apparire? Il M.A.D. sceglie di esserci e aiutare l’Hospice con Status

Quest’anno l’ASD Scuola di Danza-Centro Studi MAD rivoluziona il tradizionale concetto di “saggio” offrendo uno spettacolo inedito nel quale lo spettatore parteciperà ad un esperimento artistico tra danza contemporanea ed emozione, che lo condurrà alla scoperta del “suo unico e personale #Status”.

Il tema centrale dello show è lo “Status” inteso come condizione, situazione, posizione dell’essere umano che non mette in dubbio se stesso.

Quindi “mettiamoci tranquillamente in discussione perché solo così potremmo muoverci, scatenarci e ribaltare il nostro modo di essere provocando un cambiamento in noi – afferma la coreografa e organizzatrice dell’evento Alessia Pizzichemi – forse proprio perché “Status” ed “Essere” corrispondono e mutano, noi stessi mutiamo durante il corso della vita. Ma fermiamoci, osserviamoci e riflettiamo. Siamo sicuri che tutto ciò che crediamo di essere sia realmente vero? Siamo realmente ciò che gli altri vedono in noi o c’è di più? E l’altro, allo stesso modo, è come lo vediamo noi? Qual è il suo reale status?”

Sembra tutto talmente complesso ma in realtà, è tutto molto più semplice. Le ballerine del centro studi MAD rappresenteranno con il corpo in fusione con la musica, il nostro status avvicinandosi all’autenticità della vita.

Amore, incontro, relazione, difficoltà, fiducia, speranza e trasformazione saranno i protagonisti di questo straordinario viaggio tra danza ed emozione.

“E se al termine dello spettacolo vi sentirete sconvolti e pieni di nuove ed ulteriori domande, significa che ce l’abbiamo fatta – conclude la Pizzichemi – vi avremo convinti a seguire le vostre emozioni. E allora, buon viaggio”.

Allo show parteciperà il noto ballerino Bryan Ramirez, giovane talento della danza approdato in Italia nella trasmissione di Maria De Filippi “Amici” dove si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Danza e, ad oggi, è professionista nel programma di Mediaset. Bryan racconterà la sua storia e al termine dello spettacolo incontrerà i fans nel foyer del teatro.

Anche quest’anno, l’ASD Scuola di Danza-Centro Studi MAD devolverà l’ intero ricavato dello spettacolo all’importante struttura sanitaria reggina “Hospice Via Delle Stelle”.

Infine, grazie alla campagna promossa dal Centro Studi MAD “Sostieni il talento”, saranno assegnate due borse di studio agli allievi più meritevoli da parte delle note aziende reggine Gabetti e Cff impianti.

E’ possibile ancora prenotare i biglietti per partecipare all’ evento ma i posti sono limitati e rimangono ad oggi, pochi biglietti disponibili.