Apple ha lanciato ufficialmente l’Apple Watch: presentato da Tim Cook all’Evento di Primavera

di Alessandro Sica – Tim Cook ha presentato tutti i modelli dell’Apple Watch. Disponibile a partire dal venerdì 24 aprile 2015, l’Apple Watch sarà presente inizialmente negli Apple Store di 9 paesi, ossia: Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Regno Unito e Stati Uniti.

A partire dal 10 aprile, negli stessi nove paesi del lancio in anteprima, sarà possibile fissare un appuntamento per provare direttamente l’Apple Watch. Ma quello che interessa di più il pubblico italiano è che sarà disponibile da quella data eseguire il pre-ordine sull’Apple Online Store. Il 24 aprile, l’Apple Watch sarà disponibile online o su appuntamento negli Apple Store e in alcuni Rivenditori Autorizzati Apple in Cina e Giappone.

Apple Watch è disponibile in due misure, da don

na a 38 mm e da uomo a 42 mm e in tre diversi modelli: AppleWatch Sport, Apple Watch e Apple Watch Edition.

Non conosciamo ancora che prezzi avranno gli Apple Watch in l’Italia, ma sappiamo invece quanto costerà nella vicina Francia, uno dei primi paesi dove sarà disponibile lo smartwatch di Apple, tant’è che sarà possibile provare l’Apple Watch presso le Gallerie Lafayette a Parigi in anteprima il 10 aprile 2015.

L’Apple Watch Sport con la cassa in alluminio anodizzato, un display Retina protetto da un vetro Ion-X rinforzato e un cinturino Sport in fluoroelastomero, sarà disponibile in 10 modelli e verrà venduto a 399 euro per il modello da 38mm e 449 euro per il modello da 42mm.

L’Apple Watch, con una cassa in acciaio inossidabile, colore naturale o nero siderale, e un display Retina protetto da vetro in cristallo di zaffiro verrà venduto a 649 euro per il modello da 28mm, mentre il modello da uomo da 42mm costerà in Francia 699 euro. L’Apple Watch sarà disponibile in 20 modelli con cassa e braccialetto di diverse colorazioni.

L’Apple Watch Edition, con una cassa realizzata in leghe d’oro rosa o giallo 18 carati, un display Retina protetto da vetro in cristallo di zaffiro lucido e una scelta fra cinturini e bracciali dal design esclusivo, con fermagli o fibbie in oro 18 carati è un oggetto di lusso. Verrà venduto al prezzo minimo di 11.000 euro. Per chi non vede ‘l’ora’ di averlo non gli rimane che fissare data e orario e…lo compri chi può!