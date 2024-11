Approdano al Face Festival le Officine del Riuso REstyle. Trasforma i rifiuti in oggetti di stile. Iscriviti ora!

Dai rifiuti un nuovo modo di fare design. Approdano al Face, il festival dell’arte creatività ed ecocultura, che si svolgerà dall’1 al 10 agosto al Parco Ecolandia, le Officine del Riuso REstyle, neonata realtà reggina che salva diversi materiali dalla discarica e li trasforma in pezzi unici dell’abitare sostenibile. Oltre ad esporre la prima linea di arredamento, REstyle promuove “Rifiuti di stile, un workshop di due giorni dedicato alla progettazione e realizzazione di complementi di arredo. «Durante il primo incontro – spiega Elena Trunfio, tra i fondatori delle Officine – il gruppo realizzerà in costruzione partecipata, due piccoli angoli bar da salotto, attraverso un progetto comune.Gli arredi saranno donati a due dei partecipanti al workshop, scelti a sorteggio. Nella seconda giornata, invece, si lavorerà in maniera individuale, ognuno realizzerà il proprio appendiabiti personalizzato chepotrà portare a casa come ricordo dell’esperienza». Il workshop si svolgerà il 7 e 8 agosto a partire dalle 17.00 e avrà la durata di 2 ore circa ogni giorno. Per conoscere le modalità di partecipazione, costi e prenotazione www.restyleofficine.com.«Obiettivo – conclude Elena Trunfio – rimane quello di sensibilizzare i nostri concittadini alla cultura del riuso. Dimostrazione ne è che, ogni settimana, riceviamo tantissimi materiali di scarto e diamo loro una nuova vita». websit