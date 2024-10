Reggio, approvato in Commissione il documento economico consolidato, Cuzzocrea: ‘Proficuo gioco di squadra’

La Commissione comunale Bilancio ha approvato il documento economico consolidato 2023 che, nella prima data utile e nel rispetto delle norme vigenti, verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio di Palazzo San Giorgio. Il presidente dell’organismo, Pino Cuzzocrea, al termine della seduta, si è detto «estremamente soddisfatto delle attività poste in essere dalla commissione».

«Oggi – ha detto – si raccolgono i frutti dell’intenso lavoro portato avanti nell’ultimo anno. Ringrazio, per questo, tutti i commissari ed il dirigente del settore Finanze, Franco Consiglio, che insieme al suo staff, ci ha consentito di produrre tutti gli atti necessari per rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente, come anche il risultato economico degli enti strumentali e delle società controllate».