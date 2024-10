Gli appuntamenti teatrali di febbraio a Reggio Calabria

Desideri conoscere tutti gli appuntamenti teatrali, per il mese di febbraio, a Reggio Calabria? Ecco una lista completa degli eventi più importanti

Desideri conoscere tutti gli appuntamenti teatrali, per il mese di febbraio, a Reggio Calabria?

Avere a portata di mano il calendario con gli eventi più significativi di Reggio e provincia non è mai stato così semplice.

Il secondo mese del 2019 è infatti ricco di appuntamenti musicali, culturali, comici che allieteranno le vostre serate. Scopri quali grazie al nostro calendario.

FESTIVAL FACCE DA BRONZI

L’Associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le quinte presenta la finale del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” VI edizione con la direzione artistica dell’autore Alessio Tagliento.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento che avrà luogo al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Leggi anche

PORNOGRAFIA D’ATTORE

Anche il Teatro Primo di Villa San Giovanni prosegue la sua attenta programmazione culturale. L’appuntamento previsto per il mese di febbraio è “Pornografia d’attore” di e con Fabrizio Paladin. Lo spettacolo verrà messo in scena in prima nazionale.

Leggi anche

LA MALAFESTA

Sul palcoscenico reggino dell’attività teatrale si impone anche il Teatro Gioiosa di Locri. Il primo degli appuntamenti è quello con “La Malafesta” di e con Dino Marino e Fabrizio Ferracane. Due artisti di successo che tratteranno i temi dell’emarginazione e del disagio psichico.

Leggi anche

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Dopo il gran finale del Festival Facce da Bronzi, il Teatro Cilea di Reggio Calabria ospiterà invece un appuntamento della rassegna 2019 de “Le Maschere e i volti”.

Lo spettacolo organizzato per il mese di febbraio sarà “Aggiungi un posto a tavola“, un classico del teatro italiano, affermatosi anche sulla scena internazionale con oltre 50 allestimenti in tutto il mondo.

Leggi anche

IL PENITENTE

Da non perdere è anche la programmazione del Teatro Gentile di Cittanova prevede, per il mese di febbraio, uno spettacolo con Luca Barbareschi e Lunetta Savino con “Il Penitente” di David Mamet.

Leggi anche

NATI 80… AMORI E NON

L’ultimo appuntamento del mese di febbraio vedrà, invece, in scena “Nati 80.. amori e non“. Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Gioiosa di Locri.