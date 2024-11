Apre a Milano la Google House: la casa che trasforma la nostra vita. GUARDA IL VIDEO E LE FOTO!

di Vincenzo Comi – Design e arredamento domestico della nonna. Frigoriferi SMEG, televisori ingombranti, radio colorate ‘Brionvega’ o rigorosamente in legno e giradischi ‘Pioneer’. E ancora, un pc dal monitor ‘irremovibile’, tastiere più grandi della stessa scrivania, lampade dal telaio in ferro, ed un solo telecomando in giro, quello della tv.Design e arredamento domestico di oggi. Computer portatili ovunque, tablet e smartphone sparsi per casa, televisori ultrapiatti, libri che sembrano sospesi in aria, lampade senza fili, stereo, lavatrice e frigoriferi super intelligenti.Design e arredamento di domani. Droni che svolazzano a mezza altezza, elettrodomestici che si avviano da soli, robot che intralciano il corridoio ed una voce parlante proveniente dal tetto che dice cosa puoi e cosa non puoi fare.Sarà la domotica, la scienza che si occupa dello studio delle tecnologie dirette al miglioramento della qualità della vita nella casa, a dare le giuste risposte di come sarà il ‘soggiorno’ in casa nostra e di come riusciremo a convivere con le nuove tecnologie.Parte del cambiamento che porterà a vivere in maniera diversa la casa è opera di Google, la multinazionale americana che condiziona, in modo positivo, vari segmenti della nostra vita.Un assaggio di ciò che potrebbe diventare la “smart house” viene dato a Milano proprio da Google che ha realizzato la “Google House”.Dopo le tappe di Dubai e Parigi, arriva in Italia, la casa dove la tecnologia vuole semplificarci la vita.Citynow.it è entrato nella Google House milanese.Dalla Vespa all’ingresso, ai mobili da giardino agli arredi e decorazioni, tutto richiama i colori del motore di ricerca più famoso al mondo.Dal soggiorno alla mansarda, tutto è ‘connesso’. Il salone con la tv collegata al web per scegliere i film in streaming, alla camera ‘teen’ dove i ragazzi fanno le ricerche per la scuola utilizzando i link del motore di ricerca e preparano una tesina su un documento condiviso. Due amiche si scambiano vestiti, scarpe e suggerimenti via hangout. In cucina, il team di ‘Giallo Zafferano’ spiega come usare i comandi vocali per accedere alle ricette con la voce mentre offrono i propri prodotti cucinati al momento.Nella mansarda si va ‘in vacanza’ con la simulazione di un viaggio a Rio de Janeiro, in Brasile. Dal controllo passaporti al bar dell’albergo a Copacabana, la tecnologia più utile è quella che consente di dialogare con persone di una lingua sconosciuta grazie alle app di traduzione, sia su testo che con comando vocale. Oltre, ovviamente, alle app per mandare selfie agli amici e organizzare video e foto dei luoghi visitati.La rivoluzione è già partita. Siate pronti quindi a rivoluzionare la vostra casa senza però dimenticare di ospitare all’interno del vostro appartamento qualche caro e vecchio pezzo vintage della nonna… ECCO LE IMMAGINI E IL VIDEO IN ESCLUSIVA DELLA GOOGLE HOUSE.