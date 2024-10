Reggina, parla Aquilani: “Vi spiego la mia scelta. Faccio il tifo per i tifosi amaranto”

E’ stata più di una semplice idea targata Luca Gallo, quella di portare a Reggio Calabria l’esperto centrocampista ex Roma, Alberto Aquilani. A distanza di tre mesi, il calciatore, ospite di Sky Sport ha raccontato quanto accaduto nel mese di Gennaio appena trascorso, non nascondendo la simpatia che da quei giorni nutre per la Reggina ed i suoi tifosi.

LE DICHIARAZIONI DELL’EX ROMA