Da Gennaro l’arancino omaggio a Reggio: bergamotto, pesce spada e…

"Spadotto" è la nuova proposta della pizzeria di Campo Calabro che, per la stagione estiva 2024 ha in serbo tante sorprese

Il rinomato locale “Da Gennaro” di Campo Calabro continua a sorprendere i suoi clienti con creazioni culinarie che esaltano i sapori del territorio. Per l’estate 2024, la nuova proposta del ristorante è un piatto che promette di diventare il must della stagione.

La nuova creazione targata “Da Gennaro”

L’arancino al bergamotto, pesce spada e pecorino calabrese è un omaggio ai prodotti locali e alla tradizione culinaria calabrese. Questa innovativa combinazione di ingredienti unisce il sapore fresco e agrumato del bergamotto con la delicatezza del pesce spada e la ricchezza del pecorino calabrese, creando un’esplosione di gusto che incanta il palato.

Il legame con il territorio

“Da Gennaro” si è sempre distinto per il suo forte legame con il territorio, utilizzando solo prodotti locali di alta qualità. Questa nuova creazione estiva non fa eccezione e rappresenta un viaggio attraverso i sapori autentici della Calabria. Ogni ingrediente è stato scelto con cura per garantire un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

Sorprese gustose per la nuova stagione

Oltre alla nuova creazione, “Da Gennaro” ha in serbo molte altre sorprese gustose per la stagione estiva. I clienti possono aspettarsi un menu ricco di riproposte tradizionali, rivisitate con un tocco di modernità, e nuovi gusti tutti da scoprire. La suspense cresce mentre lo staff del locale di Campo Calabro si prepara a svelare queste delizie che sicuramente conquisteranno il cuore e il palato dei loro ospiti.

Con queste premesse, l’estate 2024 al “Da Gennaro” si preannuncia ricca di sapori, tradizione e innovazione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e dei prodotti locali.

