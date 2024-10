Archi – Violenta rapina alla Esso, i cittadini: “Gesti vigliacchi, chiediamo maggiori controlli”

Questa notte nel quartiere di Archi a Reggio Calabria si è verificato un episodio gravissimo che ha terrorizzato il quartiere.

Una banda di rapinatori ha fatto irruzione nella stazione di servizio della Esso lungo la strada principale rubando l’intero incasso dopo aver violentemente percosso il titolare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, della Polizia Scientifica e i soccorritori del 118 con un’ambulanza.

Di seguito la nota del Comitato di quartiere ‘Il Popolo di Archi‘:

Il comitato di quartiere “Il Popolo di Archi” a seguito della rapina avvenuta ieri sera poco dopo le 20 al titolare, ferito alla testa con il calcio della pistola, della stazione di servizio Esso, in Via Nazionale, esprime la piena solidarietà alla famiglia Cantando e condanna fermamente il gesto del rapinatore. Invitiamo chiunque abbia informazioni importanti a collaborare anche tramite il nostro comitato di quartiere o direttamente con le forze dell’ordine. Archi non merita di subire queste situazioni, un territorio già difficile e per il quale ci stiamo impegnando per renderlo migliore lavorando sulla coscienza dei cittadini. Rubare e rapinare sono gesti da vigliacchi e i valori che dobbiamo trasmettere ai giovani sono ben altri. Siamo indignati per quanto accaduto questa sera, chi lavora onestamente merita rispetto e attenzione da parte delle istituzioni! Chiediamo maggiori controlli sul territorio e ci auguriamo che i rapinatori vengano subito rintracciati e puniti col massimo della pena!