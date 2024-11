Archiviata la VII giornata di ritorno del Campionato calcio a 5 Uisp – passaporto per l’Europa

di Nicolino D’Ascoli – Si chiude la settima giornata di ritorno del campionato di calcio a 5 uisp – Passaporto per l’Europa, i cui incontri, come ben tutti sanno, si disputano la sera dopo le 21 durante la settimana presso il centro sportivo sul Viale Messina.

La posta in palio è sempre più vicina e le compagini cercano di mettersi costantemente in gioco. Ma come di consuetudine qualcosa salta sempre e sembra comunque che, a poche giornate dalla fine del campionato e dall’inizio dei playoff, non sia ancora possibile tirare le somme. Nulla è ancora certo.

63 e ribadisco sessantatré, sono le volte che Simone Arcudi (Mr Doner) ha “gonfiato” le reti delle porte del campo del centro sportivo ed, infatti, è quasi matematicamente il capocannoniere in carica della sesta stagione del nostro appuntamento invernale. Vero è che Aldo Di Giuseppe, 39 goal, (Passaporto per l’Europa) ce la sta mettendo tutta e non molla la presa, con goal alcune volte anche abbastanza suggestivi, così come non si mette da parte per alcun motivo Davide Papisca, 31 goal, (San Gaetano Catanoso), ma tecnicamente potendo gli inseguitori da regolamento fare solo altri 25 goal entro la fine del girone di ritorno, pare assodata la vittoria del bomber Arcudi.

Fase di stallo per molte società in queste ultime due settimane, ma, troviamo importante e da sottolineare al momento, il pareggio tra New Taxi (7) e Fc Protagonisti (1). Questi ultimi, seppur comunque primi e a debita distanza, potrebbero far sognare le compagini dei primi posti in classifica. New Taxi grazie a questi 3 punti raggiunge il settimo posto e forse un po’ di pace per qualche settimana.

Passaporto per l’Europa (2), che non sbaglia un colpo ormai da settimane, si trova in seconda posizione, anche se Atletico Pescatori (3), Mr Doner (4) e Geometri (5) hanno i motori accesi per spiccare il volo e bloccare Passaporto già dalla prossima partita.

Pasta Macheda (6), con due vittorie facili, New Gunners (11) prima e Bombers Team (12) dopo, si insedia in sesta posizione e con i suoi 28 punti divide in due la classifica e resta tranquilla di raggiungere i playoff da un’ottima posizione.

Sarà importante l’esito finale degli scontri, affatto scontati, che sta vedendo San Gaetano Catanoso (8), Hobby Centro del fai da Te (9) e Rcn Hammers (10) lottare fino all’ultima giornata per restare tra le prime 9 posizioni e non fermarsi solo alla partecipazione per le finali provinciali.

I prossimi appuntamenti settimanali saranno: 16-03-2015 21:00 Bombers Team Vs Atletico Pescatori 16-03-2015 22:00 Hobby Centro Del Faidate Vs Pasta Macheda 17-03-2015 21:00 Fc New Taxi Vs Rcn Hammers San Gaetano Catanoso Vs Geometri 17-03-2015 22:00 New Gunners Vs Mr. Doner.

Qui di seguito sono elencati i premi finali messi in palio dall’Associazione Passaporto per l’Europa (come riportato nello specchietto playoff sul sito http://www.passaportoperleuropa.com/it/campionato-articoli ):

Finali Nazionali 2015 della Lega Calcio UISP RIMINI, 24-28 giugno

Parteciperanno 2 squadre con il soggiorno pagato;

Finali Regionali 2015 della Lega Calcio UISP 12-14 giugno

Parteciperà 1 squadra con il soggiorno pagato;

Finali Provinciali Uisp 2015

Parteciperà 1 squadra con iscrizione pagata.