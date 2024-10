Arcigay Cosenza aderisce al Reggio Calabria Pride 2023

“Arcigay Cosenza sostiene il Reggio Calabria Pride, che si terrà il prossimo 22 luglio nella città calabrese. Quest’anno più che mai, in un clima politico di crescente preoccupazione, riteniamo importante invitare tutta la comunità LGBTQIA+ calabrese, e tutte le persone che si ritengono alleate, a partecipare alla manifestazione. Noi di Arcigay Cosenza sfileremo con orgoglio per chiedere a gran voce pari diritti, e riaffermare con convinzione quelli, non sufficienti, già acquisiti nel tempo. Per facilitare lo spostamento dalla nostra città a quella delle amiche e degli amici di Arcigay Reggio Calabria “I due mari”, abbiamo organizzato un autobus insieme a Arci Cosenza: potete prenotare il vostro posto contattandoci, al costo di 15 euro, o 10 per chi possiede la tessera di una delle due associazioni. Ci vediamo al Pride!”.