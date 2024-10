Ardore, nasce nuovo circolo di Gioventù Nazionale

Nasce il circolo di Gioventù Nazionale ad Ardore. Vitali per questo territorio sono infatti la volontà d’azione e l’entusiasmo delle nuove generazioni, in cui risiede la speranza per valorizzare queste aree del Reggino preservandone cultura e identità .

Un movimento che vuole anche essere un occhio vigile e attento sull’operato delle amministrazioni locali. All’interno del nuovo circolo di Gioventù Nazionale è stato nominato segretario Gianluigi Varacalli, determinato studente universitario che con forte spirito di responsabilità ha abbracciato i valori fondanti di questo storico movimento di destra.

Alla cerimonia di inaugurazione di questa scorsa domenica presenti il Segretario Provinciale di Gioventù Nazionale Reggio Calabria Angelo Costantino, affiancato da Giovanni Puro (responsabile regionale dipartimento istruzione e coordinatore provinciale Azione Studentesca), Alessandro Forgione (Dirigente provinciale – portavoce GN circolo territoriale Sant’Eufemia – Sinopoli – San Procopio), Giuseppe Serranò (membro dell’assemblea nazionale e responsabile regionale legalità e giustizia di Fratelli d’Italia), Franco Maviglia (coordinatore cittadino Fratelli d’Italia Locri), Matteo Bruzzese (coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Locri), Alessandra Quattrone (coordinatrice cittadina GN Reggio Calabria), Giuseppe Iurato (segretario circolo Fratelli d’Italia Ardore), Giuseppe Angiò (ex coordinatore provinciale Fratelli d’Italia).

A Gianluigi e a tutti i ragazzi del nuovo circolo gli auguri dei militanti di Gioventù Nazionale della provincia!