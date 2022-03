Reggio, riaperto il sito 'Griso Laboccetta'. Quartuccio: 'Spazio per tutti e di tutti'

Ci sono voluti quasi quattro anni per restituire un fazzoletto di verde alla città e ai suoi cittadini.

Il sito archeologico incastrato tra via Aschenez e via del Torrione torna finalmente ad accogliere i reggini. La volontà dell'amministrazione Falcomatà di restituire l'area 'Griso Laboccetta' ai cittadini risale al 2018. Nel maggio del 2020 poi sono stati inseriti nel bilancio di previsione della Città Metropolitana 80 mila euro per la sua rinascita.

Così, a maggio del 2020 il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, che oggi commenta col sorriso la riapertura.

"Una promessa mantenuta. Lo avevamo detto un paio di anni fa che avremmo voluto restituire alla città l'intera area, per decenni in totale stato di abbandono - spiega Quartuccio - Abbiamo avviato un processo di restyling due anni fa che è proseguita negli anni. E' un bene concepito per accogliere i turisti e come spazio di aggregazione per i cittadini. Abbiamo realizzato un bando per la gestione e la valorizzazione del sito e presto ci sarà l'assegnazione e la sottoscrizione della convenzione con un'associazione reggina. All'interno di questo spazio verranno realizzate attività culturali. E' uno spazio di tutti e per tutti"